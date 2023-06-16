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Siyaset Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin bomba iddia! 'Adaylığını ilan etti'
Siyaset

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin bomba iddia! 'Adaylığını ilan etti'

Yeniakit Publisher
2023-06-16 18:29:00 -
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin bomba iddia! 'Adaylığını ilan etti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesinin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken CHP'yi karıştıracak bir iddia gündeme geldi.

TV100'ün iddiasına göre, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde masaya ‘Kurultay Takvimi’ ile oturan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aday olmamasını istedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu öneri karşısında İmamoğlu’na “Aday olmak mı istiyorsun?” sorusunu yöneltirken; İmamoğlu ise “Evet” dedi.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin üzerine İstanbul’u işaret ederken; “CHP genel başkanlığına talibim” diyen İmamoğlu’ndan yol haritası belirleyip İstanbul için formül oluşturmasını istedi.

Öte yandan İmamoğlu’nun bir metin yayınlayarak genel başkanlığa adaylığını resmen ilan edeceği aktarıldı.
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