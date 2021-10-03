Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun yürüyüş videosuna bomba yorum! 'Bu iş yürümekle olsaydı yönetimi beygirlere verirdik'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, adeta "biz de sporcuyuz" dercesine birer yürüyüş videosu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu, FETÖ firarisi Emre Uslu'yu heyecanlandırdı. FETÖ'cü Uslu twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. "Erdoğan yürüme zorluğu çekerken dün Ekrem İmamoğlu bugün de Kemal Kılıçdaroğlu yürüyerek RTE'ye mesaj verdi." diyen Uslu, "Herkes bir şekilde Erdoğan sonrasına hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Uslu'yu madara eden cevap!

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı mesajla FETÖ'cü Uslu'yu madara etti.

"Bu iş yürümekle koşmakla, olsaydı biz bu ülkenin idaresini beygirlere verirdik."