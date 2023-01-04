Kılıçdaroğlu ile ilgili şok itiraf! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Altılı Masa’dan umudunu kestiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nun sıkışmış vaziyette olduğunu belirten Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu…

Adaylıkta ısrarlı görünüyor.

Yakın çevresi de destekliyor.

Ancak Altılı Masa'daki sorunu aşamıyor.

“Çoklu aday” restleşmesi gündemde.

Yarın “Masa” yeniden toplanacak.

Gelen bilgilere bakılırsa fazla bir değişiklik olmayacak.

BAYKAL ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu’nun hamleleri…

Son güne kadar devam edecek gibi.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Birlikte fotoğraf çektirdi.

Baykal’ın seçim kampanyasına katılmak istediği ifade edildi.

Baykal kızı ile düşman mı oldu?

İşin aslı ne?

Bu konuyu araştırdım.

Baykal’ın yakın çevresiyle konuştum.

Gerçek pek yansıtıldığı gibi değil.

‘KEMAL BEY SIKIŞMIŞ’

Görüşme ile ilgili değerlendirme özetle şöyle:

“Deniz Bey Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Kardeşi için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu kendisiyle yüz yüze görüşmek istedi.

Biraz emrivaki oldu.

Görüşme gerçekleşti.

Ama Baykal’a atfedilen sözler…

Tamamen nezaket çevresinde düşünülmeli.

ÇIKAN HAVA

Görüşmeden çıkan hava…

Kılıçdaroğlu ‘Altılı Masa’dan umudu kesmiş gibi.

Şimdi içeriyi toparlama çabasında.

Malum, Ulusalcıları attı.

Baykal’a yakın olanları tasfiye etti.

Hatalarını düzeltme arayışı…

Ama artık çok geç.

Verilen zararın telafisi zor. (...)"