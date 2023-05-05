Kılıçdaroğlu ile ilgili şok dosya! Bu gerçekten doğru mu?

Koyu, fanatik ve dahi azılı CHP'li Mine Kırıkkanat'ın bir yıl kadar önce yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını zora sokacak, canını yakacak, yıkıcı bir dosya var elimde" çıkışını hatırlatan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, "Biri hem de CHP'li bir çıkıp 'Elimde Kemal Bey'in dosyası var' diyor ama beyimizin gıkı çıkmıyor. Ama ortada fol yok yumurta yokken beyimiz çıkıp 'Hakkımda bir şeyler yapacaklar sakın ha inanmayın' diyor. Yetmiyor İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere isim verip hedef gösteriyor. Sormazlar mı adama 'ön almaya mı çalışıyorsun' diye" ifadelerini kullandı.

Güler, yazısında şunları kaydetti:

"Seçime on gün kaldı. Bugün çok önemli bir gün.

Niye? Çünkü Kemal Bey öyle diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün Kemal Bey'i zora sokacak bir şey yayınlanacakmış!

Ne peki?

Bilmiyoruz.

Çarşıda, pazarda, sokakta bu konu konuşuluyor; 'ne ola ki acep' diye?

Beklenti yüksek! Kimi 'kaset' diyor, kimi 'PKK'yla görüşme'...

Selahattin Demirtaş bile dertlenmiş 'aman ha inanmayın, yalan' diye çırpınıyor!

'Kaset'le genel başkan olan Kemal Bey'in 'kasetle' gideceği söyleniyor!

Bu işler FETÖ işleri. Adice, kahpece işler!

İlkesel olarak dün nerede duruyorsam bugün de aynı yerdeyim. Benim için FETÖ yöntemleriyle elde edilmiş o şey yok hükmündedir.

Nokta!

'Nedir, ne olabilir' diye de merak etmiyorum bu arada.

Bugüne kadar yapıp ettikleri, söylemleri, ilişkileri Kemal Bey' in seçim kaybetmesine yeter de artar! Neler olduğunu herkes biliyor bir kez daha burada alt alta yazıp vaktinizi almayayım.

Anketler Kemal Bey açısından ziyadesiyle kötü. Erdoğan en az üç puan önde. Yeni çıkacak anketlerde bunu görme fırsatınız olacak zaten. Millet İttifakı da biliyor bunu. O halde Kemal Bey'in bir mağduriyet ihdas etmesi gerekiyor. İster misiniz çıkması beklenen o şey her ne ise kendileri marifetiyle sürülsün piyasaya. Sonra da sahte olduğunu ispat edip buradan mağduriyet üretsinler.

Yapmadıkları iş değil!

Bunu not edin bir kenara ve biz şimdi asıl meseleye odaklanalım.

Kemal Bey ve arkadaşlarıyla ilgili çok kapsamlı, çok can yakıcı ve dahi yıkıcı bir dosya var!

Var!

Kemal Bey'i siyaseten bitirecek bir dosya.

Bunu herkes biliyor zaten!

Şimdi doğal olarak diyeceksiniz ki 'nerede bu dosya ve kim biliyor'!

Koyu, fanatik ve dahi azılı CHP'li Mine Kırıkkanat biliyor.

Bir yıl kadar önce çıktı ve açıkladı.

'Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını zora sokacak, canını yakacak, yıkıcı bir dosya var elimde' dedi.

Unutanlar açıp izleyebilir.

Kırıkkanat bunları söylerken biz ne diyorduk? 'Ekrem İmamoğlu lobisi harekete geçti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeye çalışıyor'!

O gün öyle okumuştuk Mine Kırıkkanat'ın bu çıkışını.

Peki Kemal Bey ne yaptı?

Bugünkü gibi çıkıp esip gürledi mi? 'Yalan, uydurma, deepfake' falan dedi mi? Hayır!

'Çık ne biliyorsan açıkla' diyebildi mi?

Diyemedi!

Biri hem de CHP'li bir çıkıp 'elimde Kemal Bey'in dosyası var' diyor ama beyimizin gıkı çıkmıyor.

Ama ortada fol yok yumurta yokken beyimiz çıkıp 'hakkımda bir şeyler yapacaklar sakın ha inanmayın' diyor. Yetmiyor İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere isim verip hedef gösteriyor.

Sormazlar mı adama 'ön almaya mı çalışıyorsun' diye.

Bana kalırsa bir şey çıkmayacak!

Lakin bir başka hakikat de şu ki 'bir şey zaten var'!

Nerede? Mine Kırıkkanat'ın elinde.

'Başım belaya girer, benim başım kıymetli' diye açıklayamıyor.

Gayrısı CHP'yi ilgilendirir."