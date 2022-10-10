Kılıçdaroğlu ile ilgili o iddia "Oha, çüş" dedirtti! Yok artık daha neler yahu

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili daha önce ortaya atılan "Peygamber soyundan geliyormuş", "Dedesinin Alaşehir'de türbesi varmış", "Umreye gitmiş", "Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar akmış" türünden iddialara "Yok artık" dedirten biri daha eklendi. Önceki gün CHP'li eski vekil Ensar Öğüt'ün çıtayı yükseltip Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söylediğini belirten Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, söz konusu iddiayı ti'ye alıp şunları kaydetti:

"Daha önce CHP'li vekil Yıldırım Kaya açıklamıştı. Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyormuş. Dedesinin Alaşehir'de türbesi varmış. Umreye gitmiş, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar akmış...

Her yerde başörtüsüne karşı imza koyan Bay Kemal hiç bildiğimiz gibi değilmiş meğer.

Peygamber soyundan geliyor, dedesinin türbesi var, Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar akıyor!..

"Daha ne olsun" dedik...

Önceki gün CHP'li eski vekil Ensar Öğüt çıtayı yükseltti.

"Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor" dedi.

Yani Bay Kemal aynı zamanda hafızmış. Hem de 'ayetleriyle' birlikte ezberlemiş Kur'an-ı Kerim'i. (Ayetler dışında Kur'an ezberleyen varsa demek ki!.. Tövbe Estağfirullah...)

CHP'li vekilin dediğine göre, Kılıçdaroğlu ibadetini de yapıyormuş, namazını da kılıyormuş. Ama kimse bilsin istemiyormuş. (Kimse görmesin diye cuma namazlarını evde kılıyor herhalde!)

'Başörtüsünün güvencesi olacağız' diyen Bay Kemal, sen neymişsin be abi?!..

Bu işler hiç belli olmuyor.

Ben Kaftancıoğlu'ndan şüpheleniyorum. Ramazan'da iftar sofralarında, merhum Adnan Menderes'in mezarı başında huşu içinde ellerini semaya kaldırıp dua ediyor.

Allah bilir hangi Şeyhülislam efendinin torunudur bilinmez.

Keza Özgür Özel'in, Osmanlı Kadısı Zıpzıp Efendi ile bir yakınlığı var mıdır acaba?

Faik Öztrak'ın da Osmanlı 'Ders-i Âmm'larından "Öztiryaki Efendi" ile bir bağlantısı olup olmadığı araştırılsın derim...

Hasılıkelam bütün adaylık kriterlerini haiz Bay Kemal.

Akşener 'kadından imam olmaz' diyordu.

Adam hafız, peygamber soyundan, namaz kılıyor (gizliden), dedesinin türbesi var, başörtüsünü güvence altına alacak. Daha ne istiyorsunuz, neyine itiraz ediyorsunuz. Tam aday olacak profil.

İmamoğlu artık heveslenmesin. Yasin-i Şerif'i ezbere değil, yüzünden, o da yanlış yunluş okuyabiliyor ancak.

Ama Bay Kemal öyle mi?.. Bildiğin hafız efendi.

Gerçi o da 'Kunut Duaları'nı ayet sanıyor.

Ensar Öğüt; "Kılıçdaroğlu Kur'an-Kerim'i 'ayetleriyle' birlikte ezbere biliyor" diyordu. Demek ki ayetleriyle birlikte ezberlememiş!

Olsun, o kadar kusur, CHP'li hafızda olur!.."