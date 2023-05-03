Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Eski istihbaratçı "Yazıklar olsun" deyip duyurdu

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye'ye 300 milyar dolar temiz yatırım getireceğim” vaadinin perde arkasını yazdı.

"Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar sözünü FETÖ’den mi aldı?" diye soran Yeni Şafak yazarı Orakoğlu, özetle şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklamlarında “300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” iddiası yer aldı. Ancak bu konuda tartışmalar sürerken Eskişehir mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu’nun “300 milyar dolarlık bir parayı 5 yıl içinde Türkiye’ye getireceğiz. Bunun sözünü aldık.” açıklaması kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar sözünü önce getirdim sonra sözünü aldım 5 yıl içinde peyderpey ödenecek açıklaması karşı cephe ve kamuoyunda KIlıçdaroğlu’nun kuru sıkı attığı suçlamalarına neden oldu. Bu yüksek miktarda paranın Kılıçdaroğlu’nun devamlı helal para nitelenmesine rağmen bu paranın kaynağının açıklayamaması veya özellikle açıklanamaması için içinde yeni bir FETÖ algı operasyonu veya kumpası olup olmadığını sorgulamamıza neden oluyor? Zira Kılıçdaroğlu’nun GETİRDİM dediği para gelmemiş. Zaten bankacılık sistemine girmiş böyle bir para da yok. Üstelik koalisyon ortağı Deva Partisi lideri ALİ Babacan bile Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine pek inanmamış görünüyor. Kılıçdaroğlu bana göre profesyonel bir yalancı. Bu nedenle büyük yalanlarını Gobbels taktiklerini başarıyla kullanarak inandırıcı olmaya çalışıyor. Diyelim ki Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. 300 Milyar Dolar sözünün de verildiği ülke İngiltere yani Küresel Sermaye’nin haberi ve izni olmadan bu kadar yüksek miktarda bir paranın verilmesi neredeyse imkansız! O halde FETÖ’nün bu işin içinde yüzde yüz var olması gerekir. Küresel Sermaye’nin kirli parası nasıl oluyor da helal oluyor? Kılıçdaroğlu’na bu durumda bu yatırım sözü bu terör örgütünü tüm dünyada kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan KÜRESEL SERMAYE’NİN tetikçisi

FETÖ tarafından verilmesi de güçlü bir olasılık olarak karşımızda duruyor.

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Netice olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirdim dediği yatırım parasının Türkiye ye gelmediği, aslında böyle bir paranın hiç olmadığı, seçmeni aldatmaya yönelik bir kurgu ve kurnazlıktan ibaret olduğu meydana çıktı sanırım. Yukardaki finans görüşmelerinin fotoğraflarına dikkat edilecek olursa CHP’nin bu görüşmelerinin işin ciddiyetine hiç uygun olmayan ortamlarda yapılmış turistik bir gezi olduğu, lokantalarda restoran köşelerinde yemek yiyip dolaştıkları basit ve ucuz bir algı çalışması olduğu herkes tarafından anlaşılacaktır. Bu gezide Türk milletinin sade bir ferdi olarak bizi üzen ve rencide eden bir konu da Türkiye gibi büyük bir ülkenin, devlet başkanı olma iddiasındaki birinin, milletimizi ve devletimizi yabancılar nezdinde bu tür ucuz ve basit görüşmelerle küçük düşürmesidir. Bu konu böyle ayağa düşürülmemeliydi. Yazıklar olsun! (...)"