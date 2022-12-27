Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! CHP'ye yakın gazeteci açıkladı

Cumhurbaşkanı adayını hâlâ belirleyemeyen altılı masa ile ilgili Sevilay Yılman'dan bomba bir iddia geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki tezlere katılmadığını belirten Yılman, Habertürk'teki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Yazarken zaten tahmin ediyordum CHP’den geri dönüşün çok fazla olacağını.

Nitekim öyle de oldu.

Kimi; “Yerden göğe kadar haklısın bu yazdıklarında ve önerin de şahane ama boşa kürek çekiyorsun çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kesin olarak aday!” diyordu.

Kimi de; “Tespitlerin yanlış. Kemal Kılıçdaroğlu aday ve yüzde yüz kazanacak!”

Yani hemen her geri dönüş yapan Kılıçdaroğlu’nun kesin olarak aday olmaya karar verdiğini söylüyordu.

Haklılar çünkü biliyorum ki gerçekten de Kemal Bey aday olmayı çok istiyor.

(...) Şöyle bir görüşüm var; Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunda kesin olarak karar verdiği tezine katılmıyorum.

Cumartesi söz konusu yazımdan dolayı çok kişi aradı ve kendi bakış açılarını aktardı.

Ve dedim ya; Arayanların tamamı da Kılıçdaroğlu’nun yüzde 100 aday olmayı kafasına koyduğunu söyledi.

Ama bunların çok azı Kılıçdaroğlu’nu benden daha iyi tanıyordu.

Çoğu ise son 10 yılını biliyor.

Oysa ben Kemal Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan önce takipteydim.

(...) O yüzden kimse emin olmasın adaylığa yüzde 100 kararlı olduğundan…

Çünkü benim tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu pragmatisttir.

Kaybetmesi halinde siyasi yaşamının çok kötü bir sonla biteceğini bilir. (...)"