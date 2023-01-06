Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "FETÖ" iddiası! Böyle açıkladı

FETÖ’nün umudunun Altılı Masa’nın iktidara gelmesinde olduğunu belirten Tamer Korkmaz, "Kemal Kılıçdarson’un lokomotifliğindeki Altılı Ganyan Masası… Şayet, iktidara gelirse… Bürokrasiyi, Yargı’yı, Emniyet’i, dahası TSK’yı yeniden FETÖ’ye teslim edecektir" ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"(...) FETÖ’nün umudu (...) Altılı Masa’nın iktidara gelmesidir.

PARALEL YÜRÜYÜŞ

Kılıçdaroğlu, “KHK’lıları kurtaracağını” zaten -her defasında- açıkça söylüyor.

“KHK’lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek” diyen, ta kendisidir. (31.8.2022)

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Bay Kemal’in FETÖ ile mücadele etmek gibi bir düşüncesi yok…

-Zaten, hiç olmadı ki!

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Tersine “FETÖ’cüleri kurtarmak” diye bir hedefi, dahası Özel Misyonu var!

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FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi için “Kontrollü Darbe” diyen Kemal Kılıçdarson’dan bahsediyoruz.

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Darbe teşebbüsü berhava olunca, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı!

ZURNANIN ‘ZIRT’ DEDİĞİ YER

Terörle Mücadele Dairesi eski başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz (2016) gecesi, FETÖ’cüler tarafından başından vurulmuş, aylarca komada kalmıştı.

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Geçtiğimiz Ekim ayında “Gazi Turgut Aslan” adı verilen operasyonda çok sayıda FETÖ mensubu gözaltına alınmıştı.

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Bu kişilerden 53’ü…

Bay Kemal’in “İktidara geldiklerinde görevlerine iade edeceklerini” söylediği…

Sözde “masum!” Paralel KHK’lılardı!

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Sadece bu örnek bile, “Voice of America” Mister Kılıçdarson’un FETÖ üyesi hainleri kurtarma “görevini” açık etmeye yetiyor.

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Kemal Kılıçdarson’un lokomotifliğindeki Altılı Ganyan Masası…

Şayet, iktidara gelirse…

Bürokrasiyi, Yargı’yı, Emniyet’i, dahası TSK’yı yeniden FETÖ’ye teslim edecektir! (...)"