0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik ilçe için onu istiyor

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüşerek eski vekil Aylin Nazlıaka'yı Etimesgut'tan aday göstermesini talep etti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:53
Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik ilçe için onu istiyor

CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Etimesgut için Atatürk posteri krizi nedeniyle partiden 3 yıl önce ihraç edilen eski vekil Aylin Nazlıaka'yı listeye yazmasını istedi. Ama Nazlıaka'nın adı PM'ye gelmedi. Etimesgut'ta yapılan anketlerde de Nazlıaka'nın önde olduğu iddia ediliyor.

CHP'nin Ankara'da adayı henüz belli olmayan önemli ilçesi Etimesgut için son viraja girildi.

MYK'da belirlenen ve PM'ye sunulan 71 aday belirlendi. İstanbul Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Beyoğlu'nda ise ÖDP'li Alper Taş aday gösterildi. Kadıköy'de HDP'ye yakınlığı ile bilinen Şerdil Odabaşı'na yeniden onay verildi.

Kadın aday sayısının azlığı eleştirilmişti

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Etimesgut için Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesini istedi.

Nazlıaka'ya Ankaragücü taraftarları başta olmak üzere, sosyal medyadan da destek geldi. CHP'de kadın aday sayısının az olmasını eleştiren partililer de Nazlıaka'ya destek veriyor.

"Etimesgut adayı olursam..."

Sözcü'ye konuşan Nazlıaka, "Ankara'da seçim kazanmak için Etimesgut ilçesini almak çok önemli. Etimesgut adayı olursam, zafer vaat ediyorum" dedi.
Bu arada daha önce CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'nın adaylığı konusunda, Parti Meclisi'nin af çıkarmasına gerek olmadığı da belirlendi.

CHP aday yönetmeliğinin 4. maddesine göre, yerel seçimlerde aday olacakların parti üyesi olması gerekmiyor. Parti tüzüğünün 12. maddesi de daha önce milletvekilliği yapan adayların, son bir yıl içinde parti üyeliğinin zorunlu olmadığı hükmünü taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mansur Yavaş
  4. Aylin Nazlıaka

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili10 dk önce
    Kemalist MHP ile kurulan ittifak akparti'ye kaybettirecek! bu ittifak belası akparti'nin kimyasını değiştirdi, çizgisini bozdu, öz ve kadim seçmeni uzaklaştırdı! Hiç bir getirisi yok! 2 oy geldiyse, 5 oy kaybettirdi! akparti her yerde zorlanıyor, şimdiye kadar tüm seçimlere Tek başına girdi ve hiç bir zaman bu kadar zorlanmadı! Mansur Yavaş kim ya? şu tiplemeye bak, geçmişinde ne var? İmamoğlu kim? bunlara karşı bile zorlanıyor olmamaızın tek sebeb KEMALİST MHP! Kurtgibi girdi bünyeye!! Ülkenin bekası, şu İTTİFAK BELASINDAN Kurtulmaya, özümüze dönmeye bağlı!!!
  • VERAVERA36 dk önce
    ooooooooooooooooooooooo nu haber
  • PusatPusat47 dk önce
    Ankara Mansur Yavaş derse parselcilerden fetoculardan kurtulur
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 51 dk önce
    Ak parti ankara adayini degistirmeli fetocu birinden ankaraya aday olmaz
  • Fatih KARA Fatih KARA 52 dk önce
    Her zaman diyorum haburda PKK diyarbakirda BARZANI Sumeyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile el ele fotoları olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan andımızı kaldıran kriptolardan TÜRK milletine hayır gelmez!... bu yüzden YÖRÜKLER olarak Millet ittifaki diyoruz!
  • AngaraliAngarali52 dk önce
    Ankarada hiç bir TÜRK evladi kayseriyi persilvanyaya tasiyan karakebapyan a oy veremez tek seçenek TÜRK milliyetcisi temiz insan mansur baskan

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2019 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 ALES ne zaman yapılacak?
  1. 2019 ALES başvuruları ne zaman..
  2. Ambulans helikopter kalçası kırılan..
  3. Adabı muaşeret
  4. Soner Yalçın, Îran’a Bağışladı Sancağı
  5. 2019 ASDEP personel alımı ne zaman..
  6. Ey ABD senin kulağına küpe olsun
  7. Ocak ayı dış ticaret rakamları..
  8. Boyner'den Sevgililer Günü için..
  9. Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi..
  10. Vali Ayhan kapılarını Akit’e açtı!..
  11. 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? 2019..
  12. Sur'da teröristlerin tahrip ettiği..
  13. 2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet..
  14. Aday olamayınca pisliklerini ortaya..
  15. Türkiye-ABD Uzay, Havacılık ve Savunma..
  16. Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı!
  17. 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih..
  18. "Birlikte hareket edeceğiz,..
  19. Mali'de Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi
  20. ASELSAN'dan 110 milyon TL'lik sözleşme!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor