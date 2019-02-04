Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik ilçe için onu istiyor

CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Etimesgut için Atatürk posteri krizi nedeniyle partiden 3 yıl önce ihraç edilen eski vekil Aylin Nazlıaka'yı listeye yazmasını istedi. Ama Nazlıaka'nın adı PM'ye gelmedi. Etimesgut'ta yapılan anketlerde de Nazlıaka'nın önde olduğu iddia ediliyor.

CHP'nin Ankara'da adayı henüz belli olmayan önemli ilçesi Etimesgut için son viraja girildi.

MYK'da belirlenen ve PM'ye sunulan 71 aday belirlendi. İstanbul Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Beyoğlu'nda ise ÖDP'li Alper Taş aday gösterildi. Kadıköy'de HDP'ye yakınlığı ile bilinen Şerdil Odabaşı'na yeniden onay verildi.

Kadın aday sayısının azlığı eleştirilmişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Etimesgut için Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesini istedi.

Nazlıaka'ya Ankaragücü taraftarları başta olmak üzere, sosyal medyadan da destek geldi. CHP'de kadın aday sayısının az olmasını eleştiren partililer de Nazlıaka'ya destek veriyor.

"Etimesgut adayı olursam..."

Sözcü'ye konuşan Nazlıaka, "Ankara'da seçim kazanmak için Etimesgut ilçesini almak çok önemli. Etimesgut adayı olursam, zafer vaat ediyorum" dedi.

Bu arada daha önce CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'nın adaylığı konusunda, Parti Meclisi'nin af çıkarmasına gerek olmadığı da belirlendi.

CHP aday yönetmeliğinin 4. maddesine göre, yerel seçimlerde aday olacakların parti üyesi olması gerekmiyor. Parti tüzüğünün 12. maddesi de daha önce milletvekilliği yapan adayların, son bir yıl içinde parti üyeliğinin zorunlu olmadığı hükmünü taşıyor.