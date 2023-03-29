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Siyaset Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce adaylık kararını duyurdu
Siyaset

Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce adaylık kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-29 18:23:00 - 2023-03-29 19:11:14
Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce adaylık kararını duyurdu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu "Kemal Bey hoş geldiniz, güle güle" sözleriyle uğurlayan İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, çağrılarına olumlu yanıt verip kabul ettiği için Muharrem İnce'ye teşekkür etti.

Başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, sorunlarla ilgili hangi çözümlerin üretildiğini karşılıklı ifade ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve oradan ayrılanların tekrar deprem bölgesine dönmelerini sağlamak için bir kanun teklifi hazırladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, İnce'ye bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğini kaydetti.

Gelecek günlerde bu kanun teklifinin de Meclis'e sunulacağını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi."
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"İlke ittifakları olmalıdır"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de ittifakların siyasette olması, menfaat ittifaklarının ise olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlke ittifakları olmalıdır ilke etrafında. İlkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa, DHKP-C'sine, Hizbullahı'na, hepsine. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz."

Memleketin ilkeler etrafında ayağa kaldırılabileceğini dile getiren İnce, "Yine inandığımız bir şey var, bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, ortak aklı temsil etmemektedir, kibirlidir, akla inanmamaktadır, bilime inanmamaktadır, hukuka inanmamaktadır. Beş dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık, net şekilde ifade ediyoruz." dedi.

İnce de Kılıçdaroğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Bir gazetecinin, "'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerekir' dediniz. Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna İnce, "Hayır öyle bir şey demedik. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

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Yorumlar

değişik insan

bazen farklı konuşmalar bizim toplumda helede genclikte baya yer buluyor yani benim sahsi görüşüm ince bey 7 barajını gecirir

Adem

Gel buraya Kemal, hadi gülegüle. Her tür fitne küfre yalana ve operayonlara hazır olun. Ataklı ,çok portakal , belki Aysever , Bunak Karı , Yalanlar Kraliçesi bekleyin görürsünüz, Dokuzuncu köy de yok ,Çölleraşan ne diyecek.
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