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Siyaset Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi sonrası beklenmedik karar! İptal edildi
Siyaset

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi sonrası beklenmedik karar! İptal edildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında baş baş geçen ve 2.5 saat süren görüşmenin ardından yapılması planlanan açıklama iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 23:41:00 -
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi sonrası beklenmedik karar! İptal edildi

6'lı Masada yaşanan cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesinde gergin saatler yaşanıyor. Saraçhane mitingi sonrası aralarında kriz çıkan ve Çankaya Belediyesine ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi.

Açıklama iptal

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılması planlanan açıklama iptal edildi.

CHP Genel Başkanı , katıldığı bir televizyon programında, mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararı çıkmadan Saraçhane'ye gitmesine ile ilgili, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı" tepkisini göstermişti.

Fox TV'ye çıkan İyi Parti lideri, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik tepkisine açıklamasına sert karşılık vermişti. CHP Genel Başkanı'nı aradığını fakat telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, "İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım" sözlerini sarf etmişti.

"Farzı mahali burada konuşamam gelsin görelim"

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yönelik soruya da şu yanıtı vermişti:

"Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır. Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak."

Mutluluk kucaklaşması

Akşener, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı vermesi sonrası sevinçle İmamoğlu'na sarılmıştı.

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Yorumlar

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bunlardan türkiyeye hayirli bir sey gelmeyecegi kesin

Şeref Kazan

Bu kadın seçtirmek istediği adama acaip sarılıyor seçtirse ne yapar çook merak ediyorum SEÇTİRSEKDE GÖRSEK
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