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Kılıçdaroğlu il başkanlarını Kayseri'de topluyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi, partisinin il başkanlarını Kayseri'de toplayacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:13
Kılıçdaroğlu il başkanlarını Kayseri'de topluyor!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelip, seçim çalışmaları ile ilgili yol haritası belirleyeceği belirtildi. CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programına ilişkin "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin il başkanlarıyla, 27- 28 Nisan'da, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili parti il başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otelde gerçekleştirilecek toplantı sonrası Genel Başkan'ımız Kayseri'den ayrılacak" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:13
  1. Kayseri
  2. chp
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. kayseri

YORUM YAZ

  • Durdu BolatDurdu Bolat17 dk önce
    Hasekiyi suçlayan ona iftira atan,chp başkanı Hasekinin yaptığı tesislerde kamp yapacak insanda biraz gurur olur,
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