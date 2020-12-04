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Siyaset Kılıçdaroğlu için 'seri tecavüzlere sessiz kalıyor' sitesi açıldı
Siyaset

Kılıçdaroğlu için 'seri tecavüzlere sessiz kalıyor' sitesi açıldı

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanırken Kemal Kılıçdaroğlu için 'tecavüze sessiz kalıyor' sitesi açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:36:00 -
Kılıçdaroğlu için 'seri tecavüzlere sessiz kalıyor' sitesi açıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Partisinin grup toplantısında konuya değinmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat süren konuşmasında CHP’deki tecavüz ve taciz iddiaları için tek kelime etmedi. Sosyal medyada ise CHP Genel Başkanı’nın bu tepkisizliği tartışılırken, “Kemal Kılıçdaroğlu parti içi seri tecavüzlere sessiz kalıyor” sloganıyla https://www.tecavuzesusma.com/ sitesi açıldı. Sitede parti içinde olan ahlaksızlıklar gün gün anlatılıyor.

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