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Aktüel Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı
Aktüel

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı

HDP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sancar'a, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin dayanışma mesajını ilettiği bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:39:14 -
Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajını ilettiği bildirildi.

HDP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Mithat Sancar’ı telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede Sancar'ın, soruşturmaya ilişkin detayları paylaşarak hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle HDP’ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerini örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını söylediği kaydedildi.

Sancar'ın görüşmede, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dediği, soruşturmaya karşı Türkiye’nin her kesiminden yükselen tepkiyi önemsediklerini aktardığı ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun, muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada ayrıca destek ve dayanışma duygularını paylaştığı da kaydedildi.


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