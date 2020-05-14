Kılıçdaroğlu hastanelerin önemini hâlâ kavrayamadı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kılıçdaroğlu’nun yapımı devam hastaneleri, Adana’da sahra hastanesi diye uydurdukları çadırla karıştırdığını söyleyen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, şunları dile getirdi: “Bu beyefendi geçmişte şehir hastaneleri yapılırken de ‘İsraf’, ‘Yandaşa para kazandıracaksınız’ demişti. Şimdi de aynı şeyleri tekrar ediyor. Şehir hastanelerinin israf olmadığını, pandemi döneminde gösterdikleri başarı ile anladık. Kılıçdaroğlu’nun da bunu görmesini bekliyorduk ancak ne yazık ki anlamadığını öğrenmiş olduk. Bu hastaneler bizim elimizi daha çok güçlendirecek. Bakınız bir virüs tüm dünya ekonomisini alt üst etti. Biz sağlık sistemimizin güçlü olmasından dolayı az bir yara alarak bu iştende alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Şu anda normalleşme yaşanıyorsa bu hastanelerimizin mükemmelliğinden, sağlık çalışanlarımızın özverisi ve mükemmelliğindendir. Bu beyefendi hâlâ bu başarıyı görmemekte ısrarcı ise milletimize havale ediyorum.”

Dünya gördü ama...

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da, şunları ifade etti: “Şehir hastanelerine uzun zamandır karşı çıkıyorlar. Şimdi bu süreçte bu hastanelere laf edemeyince yeni yapılanlara saldırmaya başladılar. Pandemi ile mücadele ederken bu hastanelerin yapılmış olmasının ne kadar doğru olduğunu tüm dünya gördü. Ancak, bunu anlamayacak, göremeyecek kadar kör bir ana muhalefet partisi var. Tedbir amaçlı yapılan bu yatırımları eleştirmek çok üzücü. Bir muhalefet liderinin ‘Bize nispet olsun diye bunlar yapılıyor’ demesi hayret verici. Oysa bu hastanelerin daha iyisinin yapılması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Ama tersi açıklamalar yapıyorlar.”