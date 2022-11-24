Kılıçdaroğlu hakkında müthiş yazı! "Adam iyi ki var"

Hürriyet yazarı Rauf Tamer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin halk nezdinde karşılığı olmadığını vurguladı.

Tamer'in bugünkü yazısı...

Adam boş konuşmuyor.

Paranızı her türlü tehlikeden korumanın sırrını bile verecek size.

Elbet bir bildiği var.

3 Aralık’ı bekleyin.

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Adam, hesap adamı.

“Borsadan çıkın” dedi, siz çıkmadınız...

Dediğinin tersini yapıp Borsa’da kaldınız... Çıkın demeseydi orada kalmak nereden aklımıza gelecekti?

Demek ki parola’yı aldınız.

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Adam, turistlere gelmeyin, burada can ve mal güvenliği yok diyor, turistler onun ne demek istediğini hemen anlıyor,akın halinde gelmeye başlıyor. 10 ayda 45 milyon kişi, rekor.

Demek ki parola işliyor.

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Bunun ağababası da şifreli konuşurdu. Bir ara gurbetçilere döviz yollamayın dedikçe, gurbetçiler tam tersine, döviz yollama yarışı’na girmişti.

Bunun bir başka ağababası “Köprüye hayır” kampanyası açarak da aslında evetçi oyları ateşlemişti.

Neler neler.

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Meclis’teki oylamayı hatırlayın.

Tezkereye hayır oyu vermek, Mehmetçiği motive etmekten başka ne işe yarayacaktı ki?

Nitekim öyle oldu. Hayır oyları “Mehmetçiğin ayağına taş değmez inşallah”a dönüştü.

Adam’a bu sebeple diyorum ki:

- İyi ki var.

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Gerçi şu Borsa meselesi, diğerlerine pek benzemiyor.

“Borsa’dan çıkın” çağrısı, suç niteliği taşıyorsa da milletin gerekli mesajı aldığı düşünülerek, bu çağrının millet menfaatine uygun sonuçlar getirdiği ve getireceği anlaşıldığından... diyerek gerisini siz tamamlayın işte...

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Şimdi gidin, Borsa’dan hangi kağıdı satın alalım diye de sorun muhtereme.

Hesap adamıdır ya.