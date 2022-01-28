Kılıçdaroğlu gizem peşinde! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Popüler bir kişi değil...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını tarif eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Popüler bir kişi değil, devleti tanıyan bir siyasetçi olması gerekiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın geleceği ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmasıyla ilgili de mesajlar verdi.

2023 seçimlerine az bir zaman kalmasına karşın henüz cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen Millet İttifakı ile ilgili tartışmalar devam ederken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını, "Popüler bir kişilik değil, siyasi bir isim olacak. Sağduyulu, ittifak bileşenlerine güven veren bir kişi olmalı çünkü bu bir geçiş süreci" sözleriyle tarif etti.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Çok popüler bir ismi getirip Cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım."

Siyasette yeni ittifak tartışması

Birgün gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği ve süreçte bir isim değişikliği olup olmayacağı da soruldu. Kılıçdaroğlu, "İttifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. 'Benim düşüncem şudur' demem doğru olmaz" yanıtını verdi.

Parlamenter sistem çalışması

6 siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için aynı fikirde olmasının önemine de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Bu Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır, umut vericidir. İttifakı oluşturacak siyasi partiler oturacak, konuşacak, kamuoyuna taahhütlerde bulunacaklar. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken hangi adımların atılması gerekiyor bu konuda çalışmak, çaba göstermek gerekiyor. Toplumun karamsar olmasına hiç gerek yok. Bütün bu sorunlar akılcı yöntemlerle uygarca konuşarak tartışarak çözülür.''