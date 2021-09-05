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Siyaset Kılıçdaroğlu gençleri saf yerine koydu! Cep telefonu vaadi ‘pes’ dedirtti
Siyaset

Kılıçdaroğlu gençleri saf yerine koydu! Cep telefonu vaadi ‘pes’ dedirtti

Büyük bir gazla seçilen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerinin yarısını bile gerçekleştirememişken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ne yapacaklarını sıraladığı videoda gençlere son model cep telefonu vaadinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 11:40:00 -

Yıllardır AK Parti’ye muhalefet etmek adına işsizlikten, ekonominin kötü gidişatından dem vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şaka gibi bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, gençlere seslendiği videosuna, iktidara geldiklerinde gençler için ilk 6 ayda yapacaklarını iddia ettiği şeyleri anlattı.

Gençleri saf yerine koyan Kılıçdaroğlu, onları ceplerinde zaten var olan cep telefonu vaadiyle kandırmaya çalıştı.

“En mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak”

Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, artık sokakta dayılar ‘Göster telefonunu’ deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak; amacım bu. Sizden çalınanları telafi edeceğim, sevgili genç dostlarım. Yapacağım bunu, biliyorsunuz değil mi? Yapacağım. İnanın bana gençler, geliyor gelmekte olan” dedi.

Büyük bir gazla İBB Başkanlığı koltuğuna getirtilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi verdiği vaatlerinin yarısını bile gerçekleştirememişken, partisinin liderinin gençleri ‘cep telefonu’ vaadiyle kandırabileceğini zannetmesi ‘pes’ dedirtti.

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