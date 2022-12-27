Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'yı çileden çıkardı! Adam resmen deliye döndü

Habertürk’ün CHP amigosu yazarlarından Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili zehir zemberek bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul’da erken yerel seçime gidelim” şeklindeki çağrısını sert bir şekilde eleştiren Altaylı, “Bu hayatımda duyduğum saçma demeye dilim varmasa da, en anlamsız siyasi çağrılardan biridir” ifadelerini kullandı.

“Bu nasıl bir genel başkanlıktır, bu nasıl bir partinin belediye başkanına sahip çıkmak daha doğrusu çıkmamaktır” diyen Altaylı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beni şaşırtmaya devam ediyor.

Dün de (…) iktidara bir çağrıda bulundu ve “İstanbul’da erken yerel seçime gidelim” dedi.

Bu hayatımda duyduğum saçma demeye dilim varmasa da, en anlamsız siyasi çağrılardan biridir.

CHP’nin lideri, CHP’nin adayının bu seçimi 2019’da zaten kazandığını ve daha iki yıl elinde tutmanın yasal hakkı olduğunu unutmuşa benzemektedir.

(…) Burada (…) yerel seçimler öncesi kendi bulduğun, kendi aday gösterdiğin ve 2 partinin müthiş desteği ile kendi seçtirdiğin belediye başkanını gözden çıkarma, harcama ve hatta iktidar desteğiyle kendi belediye başkanından kurtulma hamlesi vardır.

Burada iktidara verilen mesaj ancak “İmamoğlu’ndan biz de vazgeçtik. Ama bırakın yenisini de biz belirleyelim ve oya sunalım” olabilir.

(…) Bu nasıl bir genel başkanlıktır, bu nasıl bir partinin belediye başkanına sahip çıkmak daha doğrusu çıkmamaktır!

Şimdi sakın “Biz Ekrem Bey’in de katılacağı bir seçimden söz ediyoruz” falan demeyin.

Sizin manasız çağrınıza uyulmasını gerektirecek şartlar, zaten İmamoğlu’nun görevi yasal olarak bırakması gerektiği anda oluşur.

Ve bu durumda Ekrem İmamoğlu seçime giremez.

Yok eğer “Biz bunu kabul etmiyoruz ve İmamoğlu’nun da seçime girmesi gerektiğini söylüyoruz” derseniz bu daha vahim ve daha da garip bir vaziyettir. (…)”