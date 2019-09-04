Kılıçdaroğlu Eskişehir’e geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlere katılmak için yarın Eskişehir’e geliyor.04 Eylül 2019 Çarşamba 11:32
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlere katılmak için yarın Eskişehir’e geliyor.
Sabah saatlerinde Ankara’dan hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, ilk olarak saat 12.00’de Alpu Belediyesi’ni, ardından il merkezine gelerek Büyükşehir Belediyesi’nin ziyaret edecek. Öğleden sonraki müze ziyaretinin ardından il merkezinden ayrılacak olan Kılıçdaroğlu, sırasıyla Seyitgazi, Han ve Mahmudiye belediyelerini ziyaret edip akşam saatlerine doğru Ankara’ya dönecek.
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