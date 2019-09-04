Kılıçdaroğlu Eskişehir’e geliyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlere katılmak için yarın Eskişehir’e geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlere katılmak için yarın Eskişehir’e geliyor.

Sabah saatlerinde Ankara’dan hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, ilk olarak saat 12.00’de Alpu Belediyesi’ni, ardından il merkezine gelerek Büyükşehir Belediyesi’nin ziyaret edecek. Öğleden sonraki müze ziyaretinin ardından il merkezinden ayrılacak olan Kılıçdaroğlu, sırasıyla Seyitgazi, Han ve Mahmudiye belediyelerini ziyaret edip akşam saatlerine doğru Ankara’ya dönecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.