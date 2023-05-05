"Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 20 puan önünde"
CHP amigosu Can Ataklı, seçim sonuçlarına dair kargaları bile güldürecek bir tahmine yer verdi. Polimetre Araştırma Şirketi'nin sözde anketine dayanan Ataklı, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 20 puan önünde" iddiasında bulundu.
CHP amigosu Can Ataklı, seçim sonuçlarına dair kargaları bile güldürecek bir tahmine yer verdi. Polimetre Araştırma Şirketi'nin sözde anketine dayanan Ataklı, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 20 puan önünde" iddiasında bulundu.
Ataklı, hayal âleminde yaşadığını gözler önüne seren Korkusuz gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
"Geçen ay araştırmasına yer verdiğim Polimetre Araştırma Şirketi son değerlendirmesini de yapmış.
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Dün elime geçti.
Bir ay önce yapılan araştırma ile yapılan yeni araştırma arasında çok büyük fark yok.
Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında hala yüzde 20 fark var."