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Aktüel

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi:

"Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:26:56 -
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

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