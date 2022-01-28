Kılıçdaroğlu, Ekrem'in sorumsuzluğunu itiraf edemeyince, iktidarı hedef aldı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbullu karla mücadele ederken, kendisi İngiliz büyükelçi ile bir balıkçı lokantasında ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğunun üzerini örtmek için iktidarı hedef aldı.

Kaçacak yeri kalmayınca itiraf etmişti!

İmamoğlu, balıkçıdaki görüntülerinin yayınlanacağını anladığı ana kadar kendisini savunan yandaşlarını uyarmamış, görüntülerin eski döneme ait olduğu savunulmuş, kaçacak yeri kalmayınca da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemeğe çıktığını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Ekrem İmamoğlu, İstanbullu ile adeta dalga geçerek, "1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malum." açıklaması yapmıştı.

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile aynı dili kullanarak, sorumsuzluğunun üzerini örtmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin, İmamoğlu gibi vatandaşla dalga geçerek, "Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kadroları çalışıyordu." dedi.

İBB Sözcüsü Ongun İsviçre'de, Başkanı İmamoğlu bir balıkçı lokantasındayken, belediyenin çalıştığını iddia eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yemekte görüntülenmesine ilişkin, iktidarı hedef alarak, "Bir gerçek daha ortaya çıktı. Bir de izliyorlar." ifadelerini kullandı.