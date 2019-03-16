Kılıçdaroğlu Edremit’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir bölgesindeki seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir’in Edremit ilçesinde Koca Seyit Havalimanı’na indi. Kemal Kılıçdaroğlu’nu hava limanında aralarında Kürdistan skandalı ile gündeme gelen CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı Hasan Arslan da karşıladı. Kılıçdardoğlu,”Martın sonu bahar” sloganına atıfta bulunarak, Arslan’a “Baharı getirmişsiniz” dedi. Bir gazeteci ise yaşanan skandal hakkında soru sormak isteyince korumalar tarafından engellendi.

Saat 11.00’da Koca Seyit Havalimanına özel uçak ile inen Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı uçağın kapısında karşılarken, Kürdistan skandalı ile gündeme gelen CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan VIP girişinde karşıladı. Partilileri selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Arslan ile kısa bir konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, “Baharı getirmişsiniz” dedikten sonra, Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ise, “Getirdik, getirdik. Rahat olun” diye cevap verdi.

İzmir bölgesindeki seçim çalışmalarına katılmak üzere hava limanından ayrılırken Kılıçdaroğlu’na yaşanan skandal ile ilgili soru sormak isteyen gazeteciler korumalar tarafından engellendi.