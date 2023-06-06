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Siyaset Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.

Yeniakit Publisher
2023-06-06 10:38:00 -
Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP ve CHP'nin siyasete verdiği zararı anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kirli ağlarla örülü olduğu için, politikanın günlük çekişmelerinden nefret ediyorum..

Politikanın günlük çekişmelerinin en kralı da, CHP’de yaşandığı için, bu asırlık partiden nefret ediyorum..

Bir seçime girildi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, adımızı bildiğimiz kadar kesin biliyoruz..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, cumhurbaşkanı adayı olarak en son düşündüğü ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz..

Ama biri diğerine baba dedi.. Diğeri ona, evladım dedi..

Biri Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Diğeri Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu..

Biri CHP’nin paralarını harcadı. Ki, harcasın, bizi ilgilendirmez..

Diğeri İBB’nin imkanlarını harcadı. Buna itirazımız var ve itirazımızda kararlıyız..

Sonra ne oldu?

Cumhurbaşkanlığı seçimini, babası ile evladı ile hep birlikte kaybettiler..

“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” diyerek, sonuçları yorumladılar..

Düne kadar, “Bir başarısızlık olduğunda, bakın Japonlara, adamlar harakiri ile intihar ediyorlar. Ama bizde böyle bir bakış açısı yok” diye algı oluştururken.

Başarısızlığın kralına imza atmışlar..

“MYK’daki tüm üyelerin istifasını istedim” ile önce, tabanı avuttular.

Sanki seçime MYK üyeleri girmiş ve MYK üyeleri seçimi kaybetmişler gibi..Kirli ağlarla örülü olduğu için, politikanın günlük çekişmelerinden nefret ediyorum..

Politikanın günlük çekişmelerinin en kralı da, CHP’de yaşandığı için, bu asırlık partiden nefret ediyorum..

Bir seçime girildi..

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, adımızı bildiğimiz kadar kesin biliyoruz..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, cumhurbaşkanı adayı olarak en son düşündüğü ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz..

Ama biri diğerine baba dedi.. Diğeri ona, evladım dedi..

Biri Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Diğeri Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu..

Biri CHP’nin paralarını harcadı. Ki, harcasın, bizi ilgilendirmez..

Diğeri İBB’nin imkanlarını harcadı. Buna itirazımız var ve itirazımızda kararlıyız..

Sonra ne oldu?

Cumhurbaşkanlığı seçimini, babası ile evladı ile hep birlikte kaybettiler..

“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” diyerek, sonuçları yorumladılar..

Düne kadar, “Bir başarısızlık olduğunda, bakın Japonlara, adamlar harakiri ile intihar ediyorlar. Ama bizde böyle bir bakış açısı yok” diye algı oluştururken.

Başarısızlığın kralına imza atmışlar..

“MYK’daki tüm üyelerin istifasını istedim” ile önce, tabanı avuttular.

Sanki seçime MYK üyeleri girmiş ve MYK üyeleri seçimi kaybetmişler gibi..

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