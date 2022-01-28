Kılıçdaroğlu: Demirtaş haksız yere tutuluyor! 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demek ne zamandan beri suç sayılmıyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksız yere tutulduğunu söyledi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksız yere tutulduğunu ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Suat Toktaş'ın sunduğu 'Liderler Özel Programı'na katıldı. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.
Mustafa Kemal'in izinden gittiklerini belirten ancak terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile iş kotaran CHP, belediye seçimlerinde aldıkları yardımın diyetini ödemeye devam ediyor.
"Demirtaş haksız yere tutuluyor"
HDP ile sık sık karşılıklı ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın haksız yere hapiste tutulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Selahattin Demirtaş, niye tutuluyor içerde? Haksız yere tutuluyor Osman Kavala içeride haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Bir insan siyasi görüşü nedeniyle hapse atılır mı?
Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışı nedeniyle hapiste olduğunu belirtti.
'Apo'nun heykelini dikeceğiz' suç değil mi?
Öte yandan PKK elebaşından 'Sayın Abdullah Öcalan' şeklinde bahseden Selahattin Demirtaş, terör örgütüne olan desteğini 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' sözleriyle göstermişti.