Kılıçdaroğlu darbe çağrısında bulunan Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
CHP’nin darbe çağrısı skandalı gündemden düşmüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu darbe imasında bulunup hükümeti tehdit ederken, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da skandal bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, darbeci zihniyetle arasına mesafe koymak yerine söylemlere sahip çıktı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptıkları darbe imasıyla siyasetin gündemine oturdu. Skandala toplumun her kesiminden tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise darbe imalarına karşı çıkmak bir kenara, bir de destek verdi.
15 Temmuz'u kahve yudumlayarak izlemişti
"Darbe girişimi olduğu takdirde 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişimini Bakırköy'de kahve yudumlayarak izlemişti.
Siyaset
CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu