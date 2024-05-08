Kılıçdaroğlu çok fena madara oldu! Atatürk’ün Dolmabahçe’de vefat ettiğini unutmuş olmalı, Mister Kemal

Tamer Korkmaz, yerleştiği bürosunda kaleme aldığı yazılarla siyasete tutunmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok fena madara etti. Kılıçdaroğlu’nun, T24 için kaleme aldığı “Tek bir yüzükten saraydaki saltanata” başlıklı yazısındaki bir cümlenin “Cumhuriyet Tarihi” dersinden ikmale kalmasına sebep olabileceğini belirten Korkmaz, Yeni Şafak’taki köşesinde özetle şunları kaydetti:

“FETÖ’nün kaset operasyonu sonrasında oturduğu koltukta tam 13 yıl boyunca CHP’yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu…

Şimdilerde, yerleştiği bürosunda kaleme aldığı yazılarla siyasete tutunmaya çalışıyor!

Cumhuriyet’ten sonra, T24 için de yazılar döşeniyor.

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Kemal Bey’in o sitedeki “Tek bir yüzükten saraydaki saltanata” başlıklı yazısında geçen şu cümlesinin ilk kısmı, “Cumhuriyet Tarihi” dersinden ikmale kalmasına neden olabilir:

“Cumhuriyet’le birlikte saraylar gitmiş…

Genç Cumhuriyet’in kalbi; aklı, bilimi ve mütevazılığı önceleyen Çankaya Köşkü’nde atmaya başlamıştı…”

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-Nedir?

-Atatürk’ün Dolmabahçe’de vefat ettiğini unutmuş olmalı, Mister Kemal! (…)”