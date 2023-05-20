Kılıçdaroğlu, çok fena faka basmış! Bu dolmayı ona kim yutturdu acaba

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim boyunca milli güvenlik ve muhalefeti terör örgütleri üzerinden eleştirme odaklı kampanya yürüttüğünü hatırlatarak, AK Parti ve CHP'nin konu hakkındaki yorumunu köşesine taşıdı.

Ağırel, CHP’nin basiretsizliğiyle ilgili önemli bir itirafta bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu kampanyanın başarılı olduğunu araştırmada görmüş ve devam etmiş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yaptırdığı araştırmada ise Erdoğan’ın tercih ettiği kampanyanın oy oranlarına etki etmediği sonucu çıkmış. Yani her kim Kılıçdaroğlu’na bu araştırma sonucunu vermiş ise ciddi manada yanıltmış."



ÖNE ÇIKAN VİDEO