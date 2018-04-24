Kılıçdaroğlu çaresizliğini ilan etti!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bütün siyasi partilere ‘ittifak’ çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu: "24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir, kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir." diye konuştu. Önümüzde seçimler var. Bu 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. kişisel kavga alanı değildir. kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ seçimidir. CHP olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur” dedi.