Kılıçdaroğlu çaresizliğini ilan etti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Seçimi tek başına kazanamayacağının farkında olan Kılıçdaroğlu, tüm partilere ‘ittifak’ çağrısında bulunarak "Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.24 Nisan 2018 Salı 14:40
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bütün siyasi partilere ‘ittifak’ çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu: "24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir, kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir." diye konuştu. Önümüzde seçimler var. Bu 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. kişisel kavga alanı değildir. kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ seçimidir. CHP olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur” dedi.
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