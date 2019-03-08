Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Mustafa Sarıgül'e orayı teklif ettik, kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için "Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.

Kanal D'de 'Seçim Özel' programında Buket Aydın'ın sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için "Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi" diye konuştu. DSP hakkında da konuşan Kemal Kılıçaroğlu, "DSP’yi hiç eleştirmeyeceğim. Bir siyasal parti. Tercihlerine saygı duyarım. Ben tüm ülkücüleri seviyorum. Kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz, örgütlü bir toplumu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunuyorsunuz. Bu bağlamda ben de ülkücüyüm." dedi.

"Sarıgül’e Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik"

DSP'ye geçen isimleri eleştiren Kılıçdaroğlu, "DSP’ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül’e Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli bir kişi başarılı ise… İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanımızdı… Yoksa ben aynı belediyeye aday olayım… Bir şey çıkmaz. İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız." fadesini kullandı.