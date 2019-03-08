0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Mustafa Sarıgül'e orayı teklif ettik, kabul etmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında eski partili Mustafa Sarıgül için,"Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. Kabul etmedi" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 21:16
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Mustafa Sarıgül'e orayı teklif ettik, kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için "Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.

Kanal D'de 'Seçim Özel' programında Buket Aydın'ın sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için "Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi" diye konuştu. DSP hakkında da konuşan Kemal Kılıçaroğlu, "DSP’yi hiç eleştirmeyeceğim. Bir siyasal parti. Tercihlerine saygı duyarım. Ben tüm ülkücüleri seviyorum. Kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz, örgütlü bir toplumu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunuyorsunuz. Bu bağlamda ben de ülkücüyüm." dedi.

"Sarıgül’e Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik"

DSP'ye geçen isimleri eleştiren Kılıçdaroğlu, "DSP’ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül’e Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli bir kişi başarılı ise… İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanımızdı… Yoksa ben aynı belediyeye aday olayım… Bir şey çıkmaz. İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız." fadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:16
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Bursa
  4. Aydın
  5. Ankara
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Mustafa Sarıgül

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin48 dk önce
    Sani aç tavuk seniiiiKendini yine darı ambarında gördün dimii

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Kahramanlarımız tek bir terörist bırakmayacak"
  1. "Kahramanlarımız tek bir terörist..
  2. Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya..
  3. Hatalı sollama yapan tır otomobile..
  4. İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam..
  5. Cinayete kurban giden kadınlar için..
  6. Dışişleri Bakanlığından Belçika’nın..
  7. AK Parti'li Çelik'ten "Türkiye'nin..
  8. "Tank Palet Fabrikası özelleşmedi"
  9. "Hiçbir belediyeyi engellememiz söz..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü..
  11. Azez’de ÇATOM kuruluyor
  12. İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş’dan..
  13. Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği..
  14. ABD'den Türkiye'ye kurulan köprüyle..
  15. Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı..
  16. Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi:..
  17. Sakarya'daki silahlı saldırı davası
  18. Maçın ardından
  19. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
  20. Türk dünyasından kadın sanatçılar..
  21. Ayak burkulması nasıl tedavi edilir?
  22. Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda..
  23. Sunta fabrikasındaki kızgın yağ kazanı..
  24. Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü..
  25. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 -..
  26. Şirinevler’de silah sesi yükseldi: 1..
  27. Belçika'da Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
  28. Çanakkale’deki silahlı soyguna 4..
  29. Bakan Koca seçim bürosu açılışına..
  30. Tarihin en büyük operasyonunu deşifre..
Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

Günün Karikatürü

8 Mart 2019
Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem