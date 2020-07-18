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Spor

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:05:40 -
Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmesi üzerine, Twitter hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Erzurumspor camiasını yürekten kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.


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