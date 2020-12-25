  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu: Burası Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Demirtaş serbest kalsın!
Siyaset

Kılıçdaroğlu: Burası Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Demirtaş serbest kalsın!

AİHM'in terörist Selahattin Demirtaş kararının uygulanması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:49:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararının uygulanması gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısında konuştu. Video konferans ile katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına da değindi.

Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a kalkan oldu

HDP'nin bile sesini bu kadar yükselterek savunmadığı Selahattin Demirtaş'a kalkan olan Kılıçdaroğlu, teröristin serbest bırakılmasını,  ‘Burası Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ diyerek savundu.

Kılıçdaroğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Yani sadece Türkiye değil, başka ülkeler de o süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasalaştırmışlarsa bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır." dedi.

'Burası Türkiye Cumhurriyeti' diyerek teröriste beraat istedi

Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunarak, "Dün yaptığı konuşma, 'Efendim ben o karara uymam, o karara uymayacağız.' Kimsin sen ya, kimsin? Şahsın devletinde bunu söyleyebilirsin. Sen burayı 'şahsın devleti' olarak görebilirsin ama unutmaman gereken bir şey var, burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz. Öyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kurallara uyacağız? Erdoğan'ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır, böyle bir olay olmaz. Bunu asla kabul etmiyoruz.

Bakın bu örnekleri eğitim sırasında tek tek vermeniz gerekiyor. Bu örnekleri, yani Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, devletin devlet olmaktan çıkarılıp bir kişinin şahsi devleti haline dönüştürüldüğünü anlatmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki topladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz." diyerek AİHM'in terörist Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını savunması tepki topladı. Birçok kesimden vatandaş Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini eleştirerek, 'Selahattin Demirtaş mı Atatürkçü oldu yoksa Atatürkçüler mi PKK'lı oldu?' yorumlarında bulundu.

AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi
AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi

Aktüel

AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi

Türkiye, Demirtaş’ı AİHM’den 1 yıl önce tahliye etti!..
Türkiye, Demirtaş’ı AİHM’den 1 yıl önce tahliye etti!..

Siyaset

Türkiye, Demirtaş’ı AİHM’den 1 yıl önce tahliye etti!..

HDP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Demirtaş çağrısı
HDP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Demirtaş çağrısı

Siyaset

HDP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Demirtaş çağrısı

Bu fotoğrafları gördün mü AİHM?
Bu fotoğrafları gördün mü AİHM?

Siyaset

Bu fotoğrafları gördün mü AİHM?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay