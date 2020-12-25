Kılıçdaroğlu: Burası Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Demirtaş serbest kalsın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararının uygulanması gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısında konuştu. Video konferans ile katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına da değindi.

Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a kalkan oldu

HDP'nin bile sesini bu kadar yükselterek savunmadığı Selahattin Demirtaş'a kalkan olan Kılıçdaroğlu, teröristin serbest bırakılmasını, ‘Burası Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ diyerek savundu.

Kılıçdaroğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Yani sadece Türkiye değil, başka ülkeler de o süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasalaştırmışlarsa bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır." dedi.

'Burası Türkiye Cumhurriyeti' diyerek teröriste beraat istedi

Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunarak, "Dün yaptığı konuşma, 'Efendim ben o karara uymam, o karara uymayacağız.' Kimsin sen ya, kimsin? Şahsın devletinde bunu söyleyebilirsin. Sen burayı 'şahsın devleti' olarak görebilirsin ama unutmaman gereken bir şey var, burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz. Öyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kurallara uyacağız? Erdoğan'ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır, böyle bir olay olmaz. Bunu asla kabul etmiyoruz.

Bakın bu örnekleri eğitim sırasında tek tek vermeniz gerekiyor. Bu örnekleri, yani Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, devletin devlet olmaktan çıkarılıp bir kişinin şahsi devleti haline dönüştürüldüğünü anlatmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki topladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz." diyerek AİHM'in terörist Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını savunması tepki topladı. Birçok kesimden vatandaş Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini eleştirerek, 'Selahattin Demirtaş mı Atatürkçü oldu yoksa Atatürkçüler mi PKK'lı oldu?' yorumlarında bulundu.