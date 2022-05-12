Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? CHP'li Veli Ağbaba: Suriyeliler Türkiye'de kalıcı olmalı!
CHP’nin başını çektiği solak kesim Suriyeli mülteciler üzerinden provokasyon yaparken CHP'li Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz dönemde yaptığı bir konuşmada “Suriyeliler Türkiye’de kalıcı olmalı” demişti.
CHP’nin başını çektiği solak kesim Suriyeli mülteciler üzerinden provokasyon yaparken CHP'li Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz dönemde yaptığı bir konuşmada “Suriyeliler Türkiye’de kalıcı olmalı” demişti.
Son dönemde Suriyeli mülteciler üzerinden yürütülen provokasyonun başını CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor.
Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelileri çoluk çocuk demeden geri göndereceklerini vaad eden Kılıçdaroğlu, provokasyona benzin taşırken CHP'li Veli Ağbaba’nın geçmişte Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalması gerektiğini söylediği konuşması ortaya çıktı.
CHP'li Veli Ağbaba yaptığı konuşmada "Türkiye, Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırmalı, Suriyeliler geçici koruma statüsünden mülteci statüsüne alınarak hakları teslim edilmelidir." ifadelerini kullanıyor.