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Siyaset Kılıçdaroğlu bu rakamları alıp, evine çerçeve yaptırsın! Al sana dolar bazında asgari ücretin kronolojisi
Siyaset

Kılıçdaroğlu bu rakamları alıp, evine çerçeve yaptırsın! Al sana dolar bazında asgari ücretin kronolojisi

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde asgari ücreti dolara endeksleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek dolar ve asgari ücretin tarihi kronolojisini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:43:00 - 2021-12-17 11:50:53
Kılıçdaroğlu bu rakamları alıp, evine çerçeve yaptırsın! Al sana dolar bazında asgari ücretin kronolojisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 384 dolar karşılığı olarak belirlenmesini talep etmişti.

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Al sana, dolar bazında asgari ücretin kronolojisi!” bugünkü yazısında bu konuyu ele aldı. Karahasanoğlu dolar ve asgari ücretin tarihi kronolojisini aktardı.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

Türkiye’de yaşarken, dolar üzerinden fiyatlandırmaları sevmem.

Dolara aşık olanlar, doların resmi para olduğu yerlere gitsin..

Türkiye’de yaşayanlar ise..

Kafa karışıklığı oluşturmamak için..

Benim tercihim, Türk parası ile konuşmaları..

Ama muhataplarımız uyanık..

Hangi hesap işlerine geliyorsa..

Bir gün altın.

Bir gün dolar.

Bir gün TL ile hesap yapıyorlar..

Hangisi işlerine gelirse..

Son olarak da, TBMM kürsüsündeki el hareketi ile ünlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta o hareketi tekrarlayarak, “2021 yılı başındaki dolara çevrilen asgari ücreti, şimdi 2022’de ilan edin” çağrısı yaptı..

Dolarda döneme bağlı bir şişkinlik var ya..

Malum el hareketi sebebi ile kendisine küfürbaz dememizi hakkeden Kemal bey, aklı sıra dolardaki o şişkinlikten yararlanarak, yeni bir gündem oluşturmak istedi.

Onun için de..

Asgari ücretin dolar (...)

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