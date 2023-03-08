Kılıçdaroğlu, bu ikisini evire çevire dövse hakkıdır! Şok eden iddia! Gizli gizli bunu yapmışlar

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bırakmak için çok uğraşan CHP'li iki belediye başkanı olduğunu savundu.

"Kılıçdaroğlu bu ikisini evire çevire dövse hakkıdır" ifadelerini kullanan Ramoğlu, "Yılanın başı Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dır. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de yanındadır" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Zehir zemberek bir açıklamayla masayı deviren Meral Akşener'i masaya kim döndürdü?

ABD lobisi ve Pensilvanya'daki dosyalarda ne vardı?

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Akşener tehditle mi masaya döndü?

Masa Türkiye'nin işgali için kuruldu.

İşgale engel olan Erdoğan'ın neden hasım ilan edildiği ortada.

PKK elebaşı Mustafa Karasu: "AK Parti ve MHP'yi yıkmazsak bizi yok edecekler" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanması PKK, FETÖ ve HDP'ye bayram yaptırdı.

Masanın yeni ortağı da PKK'dır.

İki belediye başkanı KK'yı devre dışı bırakmak için çok uğraştı. Sonra da yüzleri kızarmadan Bay Kemal'in yanında poz verdiler.

Kılıçdaroğlu bu ikisini evire çevire dövse hakkıdır.

Yılanın başı Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dır.

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de yanındadır.

Kılıçdaroğlu aleyhinde gizli gizli çalıştılar.

İYİ Parti Genel Merkezine gidip Akşener'e, "Kılıçdaroğlu aday olmasın Mansur'u aday yapalım, Mansur için uğraşalım" dediler.

***

Karalar ve Seçer, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için adamları olan İsmail Küçükkaya ile Serdar Akinan'ı çok kez bu iş için kullandı.

Serdar Akinan, Seçer'in danışmanıydı.

Milyonlarca lira danışmanlık ücreti alıyordu.

İsmail Küçükkaya ise iki başkana göbekten bağlı biriydi...

Bir dediklerini iki etmiyordu.

Ümit Özdağ'ı da onların isteği üzerine ekrana çıkardı ve ona "Mansur aday olsun" dedirtti.

İmamoğlu ile Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yaptıramadılar ama yardımcısı olmaları için söz aldılar.

Zeydan efendi ikisinden birinin cumhurbaşkanı olması halinde bakan olabileceğini düşünüyormuş.

Belki danışmanı İpek Sabah'ı da mebus yapacaktı.

Şimdi ne yapar bilmem?

Zeydan Karalar ile Vahap Seçer kapalı kapılar ardında hep Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde çalıştılar.

KK'nın "Benimle misiniz, değil misiniz?" sözü bunlara idi...

Kulisler acayip dedikodularla çalkalanıyor. (…)"