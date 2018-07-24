0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu, bu defa koltuk için yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki kurultay tartışmalarının alevlenmesi üzerine, bu kez parti içi muhalefeti bastırmak ve koltuğu kaptırmamak için tabanları yağlayacak.

24 Temmuz 2018 Salı 11:10
Kılıçdaroğlu, bu defa koltuk için yürüyecek

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

CHP lideri, geçtiğimiz yıl Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a kadar sözde “Adalet yürüyüşü” yapmıştı. Berberoğlu’nun tutukluluğunu tekrar bahane eden Kılıçdaroğlu, koltuk sevdası uğruna adalet yürüyüşü adı altında yeniden yürümeye hazırlanıyor.

AMUDA DA KALKSA ŞAŞIRMAM

Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk sevdası yüzünden her şeyi yapabileceğini aktaran Eski CHP’li Savcı Sayan, “Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için amuda da kalksa şaşırmam artık. Her şey beklenebilir. Enis Berberoğlu’nun eşi, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir şey yapmasını istemiş o da bunu bahane ederek koltuk sevdası için adalet yürüyüşü planı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an bütün yaptıklarının altında koltuk sevdası yatıyor” şeklinde konuştu.

AMAÇ MUHALEFETİ BASTIRMAK

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, şu değerlendirmede bulundu: “Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı adalet yürüyüşü de toplumun vicdanının beklediği bir adalet yürüyüşü değil. Enis Berberoğlu’nun cezalandırılma sebebi tamamen bir casusluk olayına dayalı. Tamamen fabulist bir kavram. Kendi kitlelerine ve FETÖ’ye yarayan bir yürüyüş. Kurultaydan dolayı parti içi muhalefet sürüyor şu an, Kılıçdaroğlu da bunu bastırmak için yaptığı bir şey bu. 24 Haziran seçimleri sonuçlarında mağluplardan biri CHP, biri de Muharrem İnce’ydi. İnce, partiden daha başarılı olduğunu iddia ederek delegelerin de desteğini alarak liderlik yarışına girdi. Kılıçdaroğlu, tamamen kendi çıkarı için, partideki iç muhalefeti ortadan kaldırmak için ortaya koyduğu bir hareket.”

ÇİZGİSİ TUTARLI DEĞİL

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise şunları ifade etti: “Doğrudan doğruya Muharrem İnce’ye yapılması planlanan bir yürüyüştür. Kılıçdaroğlu, tamamen gündemi değiştirme tutumu içerisinde. Kendisi içerde iyice sıkışmış durumda, partisi büyük bir zafiyete uğradı. Büyük oy kaybetti. Seçimde HDP’yi kurtarma derdine düştü. HDP’yi kurtarırken aynı zamanda PKK’yı da kurtardı. Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu bazı Atatürkçü kesim tarafından doğru bulunmadı. CHP’nin Altı Ok’una uymadı HDP’yi kurtarması. Bu durum da karşısına parti içi muhalefeti çıkardı. Bu grup İnce’ye ciddi bir destek veriyor. Ve şu an Kılıçdaroğlu’nun hedef şaşırtmak için adalet yürüyüşü kararı almaya çalışıyor. Aslında neyin yürüyüşünü yapıyor? Ukrayna’dan getirilen FETÖ’cülerin tutuklanmasından rahatsız. PKK’nın günden güne yok edilmesinden rahatsız oluyor. Kılıçdaroğlu’nu böyle nitelenirilecek bir kategoriye koymak istemem, ama çizgisi çok tutarlı değil.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:10
  1. Kütahya
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Ankara
  5. CHP Genel Başkanı
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da SİT alanındaki tarihi evlerde define aradılar
    1. Antalya'da SİT alanındaki tarihi..
    2. Terör ile uyuşturucu bağlantısı..
    3. Srebrenitsa annesi Hatice Mehmedovic..
    4. ÖSYMALES-2 sınav başvuruları ne..
    5. Beşiktaş Süper Lig'in yıldız..
    6. Japonya'da sıcaktan ölenlerin sayısı..
    7. Galatasaray ve Dortmund arasında yılın..
    8. Kılıçdaroğlu, bu defa koltuk için..
    9. Adana'da kolu kırık hırsız, dizüstü..
    10. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    11. Sütlüce'de korku dolu anlar; binayı..
    12. Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve..
    13. Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza bu..
    14. Meteoroloji İstanbul için uyardı!..
    15. İP fena koptu
    16. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
    17. TBMM Başkanı Binali Yıldırım torununa..
    18. İşte CHP'lilerin Berberoğlu için yeni..
    19. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    20. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!
    Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı