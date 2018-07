Kılıçdaroğlu, bu defa koltuk için yürüyecek

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

CHP lideri, geçtiğimiz yıl Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a kadar sözde “Adalet yürüyüşü” yapmıştı. Berberoğlu’nun tutukluluğunu tekrar bahane eden Kılıçdaroğlu, koltuk sevdası uğruna adalet yürüyüşü adı altında yeniden yürümeye hazırlanıyor.

AMUDA DA KALKSA ŞAŞIRMAM

Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk sevdası yüzünden her şeyi yapabileceğini aktaran Eski CHP’li Savcı Sayan, “Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için amuda da kalksa şaşırmam artık. Her şey beklenebilir. Enis Berberoğlu’nun eşi, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir şey yapmasını istemiş o da bunu bahane ederek koltuk sevdası için adalet yürüyüşü planı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an bütün yaptıklarının altında koltuk sevdası yatıyor” şeklinde konuştu.

AMAÇ MUHALEFETİ BASTIRMAK

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, şu değerlendirmede bulundu: “Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı adalet yürüyüşü de toplumun vicdanının beklediği bir adalet yürüyüşü değil. Enis Berberoğlu’nun cezalandırılma sebebi tamamen bir casusluk olayına dayalı. Tamamen fabulist bir kavram. Kendi kitlelerine ve FETÖ’ye yarayan bir yürüyüş. Kurultaydan dolayı parti içi muhalefet sürüyor şu an, Kılıçdaroğlu da bunu bastırmak için yaptığı bir şey bu. 24 Haziran seçimleri sonuçlarında mağluplardan biri CHP, biri de Muharrem İnce’ydi. İnce, partiden daha başarılı olduğunu iddia ederek delegelerin de desteğini alarak liderlik yarışına girdi. Kılıçdaroğlu, tamamen kendi çıkarı için, partideki iç muhalefeti ortadan kaldırmak için ortaya koyduğu bir hareket.”

ÇİZGİSİ TUTARLI DEĞİL

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise şunları ifade etti: “Doğrudan doğruya Muharrem İnce’ye yapılması planlanan bir yürüyüştür. Kılıçdaroğlu, tamamen gündemi değiştirme tutumu içerisinde. Kendisi içerde iyice sıkışmış durumda, partisi büyük bir zafiyete uğradı. Büyük oy kaybetti. Seçimde HDP’yi kurtarma derdine düştü. HDP’yi kurtarırken aynı zamanda PKK’yı da kurtardı. Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu bazı Atatürkçü kesim tarafından doğru bulunmadı. CHP’nin Altı Ok’una uymadı HDP’yi kurtarması. Bu durum da karşısına parti içi muhalefeti çıkardı. Bu grup İnce’ye ciddi bir destek veriyor. Ve şu an Kılıçdaroğlu’nun hedef şaşırtmak için adalet yürüyüşü kararı almaya çalışıyor. Aslında neyin yürüyüşünü yapıyor? Ukrayna’dan getirilen FETÖ’cülerin tutuklanmasından rahatsız. PKK’nın günden güne yok edilmesinden rahatsız oluyor. Kılıçdaroğlu’nu böyle nitelenirilecek bir kategoriye koymak istemem, ama çizgisi çok tutarlı değil.”