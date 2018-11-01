Kılıçdaroğlu bozuk plak gibi... "Katillerin kaçmasına göz yumdu"
Dünya basını, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında en büyük övgüleri Başkan Erdoğan'a yazdı. AK Parti cevap vermesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ise bozuk plak gibi sürekli aynı şeyleri tekrarlayarak Erdoğan'ı katillerin kaçmasına izin vermekle suçladı.01 Kasım 2018 Perşembe 23:59
CNN Türk'te Gece Görüşü programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kaçmasından dolayı BaşkanErdoğan'a iftira attı.
ABD basını övdü, Bay Kemal hedef gösterdi
Kasım ayı içerisinde birçok kez Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan ABD basını, olayın aydınlatılmasındaki en büyük faktörün Başkan Erdoğan olduğunu yazdı.
Washington Post, "Hiçbir kimse petrol zengini monarşiye Erdoğan kadar baskı yapmadı. " ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan katillerin kaçmasına izin verdi
Katıldığı programda Cemal Kaşıkcı cinayetine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı suçladı.
Dünya basını "Cinayetin aydınlatılmasında en çok çaba sarf eden Erdoğan oldu" derken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şunu sordum. Neden konsoloslukta önlem almadın. Neden katillerin kaçmasına izin verdin" şeklinde konuştu.
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