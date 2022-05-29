Kılıçdaroğlu bile bu kadarını yapamadı! Fransız kadın PKK yandaşlarını şoka uğrattı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeleri nedeniyle Türkiye'den gelen 'olumlu yaklaşmıyoruz' ifadelerinin ardından İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin endişelerini giderileceğine dair açıklamalar gelirken, yaşanan durum Avrupa'da da hareketliliğe neden oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı yürüyüş sırasında ise Fransız bir kadın güne damga vurdu. PKK/YPG'nin yürüyüşü sırasında "PKK bir terör örgütüdür. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer veren kadının videosu kısa sürede viral oldu.

Bu sırada ise ismi 'Morgane' olarak açıklanan bir Fransız kadın, "PKK bir terör örgütüdür, ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek bağırdı.

Morgane'nin bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Video sosyal medyada yüzlerce paylaşım aldı.

Kılıçdaroğlu Fransız kadar olamadı

Terör örgütlerinin ipine dolanan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdroğlu, "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz ‘terör örgütü’ diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti.

Fransız kadının PKK/YPG sempatizanlarına haddini bilmesine yorum yapan vatandaşlar, "Kılıçdaroğlu Fransız kadar olamadı" ifadelerini kullandı.