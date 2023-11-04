Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi: CHP Kurultayı'nda Selahattin Demirtaş'a 'Demokrasi Kahramanı' dedi!

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı için yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca konuşmasında Selahattin Demirtaş'a selam göndererek Demirtaşı'ı "Demokrasi Kahramanı" olarak tanımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar:

OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ YİNE DİLİNDEN DÜŞMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşma sırasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'dan 'Demokrasi kahramanı' diye bahsetti:

"Türkiye fiilen yarı açık cezaevine dönüştürülmüş durumdadır. Gazeteciler görevlerini yapamaz haldedirler. Bu kurultayımızda şu anda tutuklu olan Tolga Şardan’a, Can Atalay’a, Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a, Emine Mine Özerden’e, Yiğit Ali Ekmekçi’ye, Hakan Altınay’a ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları."

MERAL AKŞENER'E SERT GÖNDERME: "SIRTIMDA HANÇERLERLE SEÇİME GİRDİM"

"6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık."

"DEĞİŞİM SÖYLEMİNDE BULUNANLAR UZUN SÜREDİR DEĞİŞMEYENLERDİ"

"Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? Bu cehape varya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz.

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Değişimci olunca değişmeyen arkadaşların çok sık dillendirdiği bir şey var; "CHP sağa kaydı". Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Çok açık ve net. CHP halkın partisidir. 6 okumuzdan birisi halkçılıktır. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP'dir. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliğin ne olduğundan haberi olmayabilir."

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