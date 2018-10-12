Kılıçdaroğlu: Beni ciddiye alsalar 6 ayda çözülürdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi konusunda önerileri olduğunu fakat kimsenin kendisini dikkate almadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bizim önerilerimizi dikkate alsalardı bu sorunlar 6 ayda çözülürdü.” dedi.12 Ekim 2018 Cuma 08:55
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti.
"6 ayda çözülürdü..."
Ekonomideki son durumun masaya yatırıldığı görüşmede, CHP Lideri kendisinin önemsenmediğini anlatarak dert yandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yapıcı olmaya çalıştık. Ancak bize ‘dolar baronu’ dediler. Bizim önerilerimizi dikkate alsalardı bu sorunlar 6 ayda çözülürdü, ama bu kafayla sorunları çözemezler. Türkiye hepimizin Türkiyesi. Öneri getireni şeytanlaştırarak olmaz"
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