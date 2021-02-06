Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz koç başıdır! Onlar çalışacak Türkiye görecek

İzmir’de Çiğli tramvay projesinin temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi belediyelerimizden başlayarak inşa etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimiz, öngördüğümüz yeni siyaset anlayışının öncüleridir. Belediyelerimiz koç başıdır. Onlar çalışacak, bütün Türkiye görecek” dedi.

"Belediyelerimiz koç başıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Karşıyaka-Çiğli arasında 14 istasyondan oluşan 11 kilometrelik tramvay hattının temel atma törenine katıldı.

2 yıl içerisinde tamamlanması beklenen hattın temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye’yi düşünüyoruz. 84 milyonu düşünüyoruz. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa biz o akşam yatağa rahat girmeyiz. Huzurun temeli herkesin kazandığı ürettiği bir Türkiye’dir. Bu Türkiye’yi özlüyoruz. Bu Türkiye’yi belediyelerimizden başlayarak inşa etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimiz, öngördüğümüz yeni siyaset anlayışının öncüleridir. Belediyelerimiz koç başıdır. Onlar çalışacak, bütün Türkiye görecek” diye konuştu.

“Çok kararlıyım, azimliyim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bir İzmir milletvekili olarak sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. ‘Martın sonu bahar’ dedik. Martın sonu bahar oldu ama bütün Türkiye’ye getireceğiz martın sonunu. Bütün Türkiye’ye huzuru, birlikteliği getireceğiz. Bu konuda çok kararlıyım, azimliyim. Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecektir. Halkın bütün katmanlarıyla birlikte bu ülkeye demokrasiyi, sevgiyi, huzuru getireceğiz. Kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız. İki değerli başkanımızı dinledik.

Sel felaketi dolayısıyla mağdur olan esnafımızı da dinledik. Dertleri var, doğru ama bu konuda belediyemiz güzel çalışıyor. 2 bin 554 hane ve işyerinde sorun var, tespitler yapıldı. 7 milyon 31 bin liralık yardım esnafımıza yapılacak. Pazartesi belediye meclisinde karar alınacak ve uygulamaya konulacak. İzmir gibi güzel bir yerde bütün Türkiye için özlem duyduğum tabloyu hatırlatmak isterim; hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir İzmir ve Türkiye istiyoruz.”

İzmir'de felaketler silsilesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun övgüler dizdiği CHP'li belediyeler ise vatandaşı uğrattığı mağduriyetten dolayı sık sık haberlere manşet oluyor. İzmir Ekim ayında deprem felaketini yaşarken geçtiğimiz günlerde de selle mücadele verdi. Belediyenin çürük binalara karşı ihmalkar davranması birçok can kaybına neden olurken birçok vatandaşımıza devlet maddi yardım yaptı.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde de şiddetli yağış sonrası sel yaşandı. Belediyenin alt yapı çalışmaları yetersiz kalırken sağanak yağış sonrası hayat felç oldu.