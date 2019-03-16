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Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da ne yapsın?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti’nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır; bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:02
Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da ne yapsın?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti’nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır; bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı. Demokrasi için çocuklarımız için evlatlarımız için mücadele ediyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu Bay Kemal söylemlerine de, "Ben konuşunca Bay Kemal konuşuyor diyorlar. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapsın? Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için namuslu adam olmak zorundasın" ifadelerini kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz’ı da sahneye alarak eşit ve adil davranma, ötekileştirmeme gibi birçok konuda sözler aldı.



"Vatandaşın aklıyla alay edilir noktaya geldik"


AK Parti iktidarını eleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasette gerginlikler oluyor bunu anlarım, siyasette kızmalar olur bunu da anlarım. Ama siyaset halka hizmet etmenin aracıdır. Siyasetçi devleti yönetirken liyakatı esas alır. Bir devlet geleceğini planlamak zorundadır. Tıpkı bir aile gibi. Önümüzdeki 50 yıl sonra ne olacak, Türkiye nasıl kalkınacak, vatandaştan aldığımız vergileri nerelere yatıracağız? Bunun hesabı planlama ile yapılıyor. Yıl 2019 TC kalkınma planı yok. O zaman şunu sorma hakkımız var. 82 milyon vergi ödüyor. Yeni doğan da vergi öder mi diyeceksiniz. Evet o da ödüyor. Emzik alırsınız, vergi vardır, dolmuşa binersiniz vergi ödersiniz. 17 yıldır vergi ödüyoruz bir tek ödemediğimiz hava. 17 yılda 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 500 milyar lira da borçlanıldı. Nereye gitti bu paralar? Bu harcamaların sonunda millet neden soğan kuyruğuna girdi. Varlık kuyruğu diyorlar. Varlık kuyruğu ne olduğunu bilirim. O kuyruk varlık kuyruğu olsa en başta sen olursun, senin olan lazım. Geldiğimiz noktada vatandaşın aklıyla alay edilir noktaya geldik" diye konuştu.


Önümüzdeki seçimlerin demokrasinin kazandığı seçimler olmak zorunda olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti’nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır; bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı. Demokrasi için çocuklarımız için evlatlarımız için mücadele ediyoruz" dedi.



"Bay Kemal konuşmayıp da ne yapsın"


Kendisine yönelik ‘Bay Kemal konuşuyor’ söylemlerine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Ben konuşunca Bay Kemal konuşuyor diyorlar. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapsın? Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için namuslu adam olmak zorundasın. Bay Kemal olmak için dürüst adam olmak zorundasın. Bay Kemal herkesin inancına saygılı olmaktır, inancı siyasete alet etmemektir. Bay Kemal olmak, ‘oğlum paraları sıfırladın mı?’ dememektir. Ben konuşmayayım da kim konuşsun. Çiftçinin derdi var esnafın derdi var herkesin derdi var" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:02
  1. doğa

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