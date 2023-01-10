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Siyaset Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yine tazminat ödeyecek!
Siyaset

Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yine tazminat ödeyecek!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:32:00 -
Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yine tazminat ödeyecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 50 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

Avukat Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini aktardı.

 

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