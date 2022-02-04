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Gündem Kılıçdaroğlu ayar verdi! Akşener'e soğuk duş
Gündem

Kılıçdaroğlu ayar verdi! Akşener'e soğuk duş

"Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına cevap veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İyi Parti'ye ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:17:00 -
Kılıçdaroğlu ayar verdi! Akşener'e soğuk duş

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda gerilim yaşanıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Zillet' olarak tanımladığı ittifakta CHP ve İyi Parti arasında sert atışmalar devam ediyor.

TV100 ekranında Kerem Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına öyle bir cevap verdi ki Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İyi Parti cephesinde soğuk duş etkisi yapacak.

"Kimse kimseye mecbur değil"

İyi Parti milletvekillerinin açıklamaları hatırlatılan CHP lideri resti çekerek, "Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız. Kimse kimseye mecbur değil." ifadeleriyla adeta ayar verdi.

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Yorumlar

Aaaaaa

Eeee kemal bey biliyor ne yaparsa yapsın akşener ses çıkaramaz oda bunu kullanıyor
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resat

meralin üstüne gitmeyin bu günlerde zaten kavalası hala içerde , birtürlü çıkartamıyorlar,,
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