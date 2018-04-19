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Kılıçdaroğlu amcasının cenaze törenine katıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren amcasının bugün düzenlenen cenaze törenine katıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:03
Kılıçdaroğlu amcasının cenaze törenine katıldı!

Tedavi gördüğü hastaneden dün hayatını kaybeden Karabulut için İçerenköy'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Mehmet Karabulut'un oğulları Kemal Karabulut, Metin Karabulut, Cemal Karabulut, Cemil Karabulut ve Hüseyin Karabulut taziyeleri kabul etti.
Cenazeye, CHP MilletvekilleriMuharrem İnce, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Ali Özcan, CHP eski milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Umut Oran, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Sarıgül de katıldı.
Cenaze törenine İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı da çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Kılıçdaroğlu amcasının tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi. Mehmet Karabulut'un cenazesi Tunceli Nazimiye ilçesi Ballıca köyüne defnedilmek üzere gönderildi

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:03
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. cenaze

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