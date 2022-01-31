Kılıçdaroğlu, Akşener'le yaylada otağı mı kursun yani?

Melih Altınok, Diyarbakır'a gideceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" diye soran İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'na "İstanbul'u da Ankara'yı da HDP sayesinde alan Kemal Bey şimdi ne yapsın? Diyarbakır dönüşü Meral Hanımı da çağırıp Erciyes Dağı'na çıksın, Tekir Yaylası'nda otağı mı kursun?" sualini yöneltti. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu HDP'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla bana muhtaçsınız şımarıklığı içinde olduğunu" söylüyor...

Diyarbakır'a gideceğim diyen Kılıçdaroğlu'na "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu" diyor.

İstanbul'u da Ankara'yı da HDP sayesinde alan Kemal Bey şimdi ne yapsın?

Diyarbakır dönüşü Meral Hanımı da çağırıp Erciyes Dağı'na çıksın, Tekir Yaylası'nda otağı mı kursun?"