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Siyaset Kılıçdaroğlu, Akşener'i hastanede ziyaret etti
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Akşener'i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 23:56:00 - 2023-01-13 00:17:51
Kılıçdaroğlu, Akşener'i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hastanede ziyarete geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'i hastanede ziyaret etti.

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

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Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

İYİ Partililerden hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!
İYİ Partililerden hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

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İYİ Partililerden hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

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