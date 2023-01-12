Kılıçdaroğlu, Akşener'i hastanede ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hastanede ziyarete geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'i hastanede ziyaret etti.