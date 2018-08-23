Kılıçdaroğlu ailesinin mutlu günü!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'i evlendirmeye hazırlanıyor.

Güney Kore'de "Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.

Mart ayında terhis olan Kerem Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı.

Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan çiftin düğünü, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak. Düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.