Kılıçdaroğlu ABD'ye yaranmak için safını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Ukrayna'nın yanında yer almasının gerektiğini söyledi.

Dünyada enerji krizinin derinleştiği ve Yunanistan'la gerilimin tırmandığı bir dönemde Rusya ile tansiyonu yükseltecek bir öneride bulundu. Kılıçdaroğlu, ABD'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın, süreçteki aktif diyaloğu ve bunun sonucunda 'enerjide ortaklığa' kadar varan ilişkilerin yaşandığı dönemde Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde böyle bir açıklamada bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.